Россельхознадзор не пустил 55 кг мяса из Казахстана в Тюменскую область

сегодня в 13:24

2 машины с мясом отправили обратно в Казахстан из-за отсутствия ветсертификатов

Специалисты не пропустили в Тюменскую область две машины с мясной продукцией из Казахстана. Общий вес груза составил 55 килограммов.

Причиной стало отсутствие специальных ветеринарных документов. Продукцию вернули обратно в республику.

В Россельхознадзоре напомнили, что по правилам Таможенного союза на такие продукты должны быть оформлены ветеринарные сертификаты.

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