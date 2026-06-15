Ошибки бухгалтеров при работе с самозанятыми ведут к штрафам до 5 млн рублей

Бухгалтер при ручной обработке операций с самозанятыми допускает в среднем до 2 критичных ошибок в месяц, а совокупный ущерб компании от одной налоговой проверки может достигать 5 млн рублей и более, сообщили РИАМО эксперты платформы для отношений с самозанятыми «Консоль».

По данным «Консоли», более 54% предпринимателей хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда ошибка бухгалтера или внешнего подрядчика приводила к проблемам с налоговой. При ручной обработке операций с самозанятыми бухгалтер допускает в среднем до 2 критичных ошибок в месяц при работе со средним и крупным бизнесом. Даже одна такая ошибка может запустить цепочку налоговых последствий для компании.

Сколько бухгалтеров нужно для надежного учета

Анализ процессов показывает, что при ручной обработке выплат один бухгалтер физически не способен обеспечить полный контроль всех операций без ошибок. Компании вынуждены распределять нагрузку между несколькими специалистами:

· один бухгалтер отвечает за первичный учет и проведение платежей;

· один специалист занимается сверкой чеков и статусов самозанятых;

· один сотрудник контролирует налоговые риски и взаимодействие с подрядчиками.

Таким образом, для устойчивой модели учета выплат самозанятым среднему и крупному бизнесу требуется от 2 до 3 бухгалтеров только для контроля этого участка операций. Важно помнить: даже если бухгалтерия внешняя, налоговая ответственность полностью остается на компании-заказчике.

Цена ошибки: от 500 тыс. до 5+ млн рублей

Финансовые последствия могут быть значительными. В случае переквалификации отношений в трудовые для бизнеса возникает комплексный доначисленный платеж: НДФЛ — 13% от всех выплат, страховые взносы — около 30%, штрафы — 20–40% от суммы недоимки и пени за каждый день просрочки.

По оценке «Консоли», при регулярных выплатах самозанятым на уровне 1–10 млн рублей в месяц совокупный ущерб от одной проверки может составлять от 500 тыс. до 5+ млн рублей, а в отдельных случаях — существенно выше, в зависимости от периода и объема доначислений.

Самые частые ошибки

«Ручной учет выплат самозанятым — это зона повышенного риска. Даже опытный бухгалтер не может гарантировать отсутствие ошибок, когда данные проходят через Excel, 1С и ручные сверки», — отмечает юрист платформы «Консоль» Александр Поштак.

Среди самых популярных ошибок при работе с самозанятыми он назвал:

· несвоевременный или отсутствующий чек — исполнитель получил оплату, но чек в «Мой налог» не сформирован или не передан бухгалтерии;

· потерю статуса самозанятого — компания продолжает выплаты, не зная, что исполнитель уже утратил право на режим НПД;

· ошибки в классификации выплат — некорректное оформление услуг повышает риск переквалификации в трудовые отношения;

· дублирование или пропуск выплат при обработке больших реестров.

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