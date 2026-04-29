В Подмосковье отремонтируют 65 дорог к храмам в этом году

Дорожные службы Подмосковья в нынешнем году обновят 65 дорог и 13 мостов, ведущих к храмам, монастырям и соборам региона. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе ремонтного сезона специалисты «Мосавтодора» обновят покрытие на 61 участке региональных дорог общей протяженностью более 295 км, из них 23 входят в опорную сеть. Также капитально отремонтируют четыре дороги и 13 мостов, что обеспечит безопасный и комфортный проезд к святым местам.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что дорожники приведут в порядок подъезды к храмам, церквям и монастырям в разных округах региона.

«В этом году дорожники проведут большой объем работ на региональной сети и отремонтируют ряд дорог и мостов, которые служат подъездами к святым местам Подмосковья», — рассказал Марат Сибатулин.

К осени завершат текущий ремонт, в том числе на улице Володарского в Наро-Фоминске, на участке Волоколамского шоссе в поселке Снегири округа Истра, а также на дороге «Лотошино — Суворово — Клин» протяженностью 16,7 км в районе деревни Астафьево.

Капремонт пройдет в Лосино-Петровском на улице Нагорной, в Шатуре на проспекте Ильича, а также в округе Красногорск — на улице Институтской в Нахабине и на дороге между Сабурово и Юрлово.

Мосты обновят в семи округах, включая Егорьевск, Зарайск, Коломну, Пушкинский, Серпухов, Чехов и Щелково. Работы проведут, в частности, на мостах через реки Осетрик, Клязьма и Северка, а также на Митяевском мосту в Коломне.

Всего в 2026 году на региональной сети отремонтируют более 150 участков дорог, капитальные работы выполнят на 30 мостах и 14 дорогах.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.