Внимание на детали: как распознать мошенническое приложение

Чтобы распознать поддельное приложение, обращайте внимание на его название и разработчика, сообщил РИАМО директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

«Поддельные программы могут отличаться от оригинальных лишь дополнительными символами, опечатками или изменениями в логотипе. Такие детали могут показаться незаметными на первый взгляд, но именно они должны насторожить пользователя», — сказал Морев.

Он добавил, что фейковые приложения чаще всего нацелены на пользователей банковских сервисов и онлайн-магазинов. Мошенники используют доверие к известным брендам, создавая аппы, внешне неотличимые от оригиналов. Основная цель таких программ — похищение личных данных и финансовых средств пользователей.

«Отзывы и рейтинги также играют важную роль. Подлинные приложения имеют большое количество отзывов от реальных пользователей, среди которых встречаются как положительные, так и отрицательные комментарии. Если у аппа только восторженные отклики без конкретики или отзывы отсутствуют вовсе, это повод насторожиться. Особое внимание стоит уделять приложениям, которые недавно появились и не успели накопить оценки», — рассказал директор по информационной безопасности.

Морев уточнил, что дата выпуска и частота обновлений могут многое сказать о надежности программы. Легальные приложения регулярно обновляются, чтобы соответствовать требованиям безопасности и улучшать функциональность. Если вы заметили, что сервис не обновлялся длительное время или его дата выпуска подозрительно свежая, стоит проявить осторожность.

«Интерфейс также помогает выявить подделку. Некачественный дизайн, ошибки в тексте, отсутствие фирменного стиля или отклонения от общепринятого шаблона могут указывать на низкий уровень разработки и возможную угрозу. Чтобы минимизировать риски, скачивайте приложения исключительно из проверенных источников — официальных магазинов. Банковские программы, которые часто удаляются из иностранных сторов, пользователям Android стоит загружать из официального российского магазина приложений», — посоветовал эксперт.

Морев также предупредил о фишинговых схемах. Мошенники используют ссылки в сообщениях и письмах, чтобы заманить пользователей установкой вредоносных программ.

«Не переходите по подозрительным ссылкам и всегда проверяйте подлинность предложений. Также важно регулярно обновлять операционную систему своих устройств и использовать антивирусные программы», — резюмировал эксперт.