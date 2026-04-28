Внезапный снег вызывает тревогу? Психолог объяснила реакцию на погоду

«Во-первых, такой снегопад — это неожиданно. А человек всегда пугается того, что происходит не по его сценарию. Предсказать такое сложно, и это само по себе рождает негативные эмоции. Во-вторых, снегопад всегда связан с реальными неудобствами: повышается риск столкновений на дорогах, колеса становятся менее устойчивыми, люди промокают, настроение под серую погоду становится серым. Но дело не в самом снегопаде, а во внутренней неустойчивости человека», — отметила Гладких.

Она добавила, что плюс играют роль тысячи мелочей: оделся не по погоде, убрал зимнюю одежду, забыл зонт, а снег превращается в дождь. В совокупности все это и бьет по настроению.

«Как с этим справляться? Можно пойти через физику, не через психику. Есть простое упражнение — „ласточка“, которую мы делали в детстве: стояние на одной ноге. Или стояние на неустойчивой поверхности (кубике, подушке) с закрытыми глазами. Эти нехитрые упражнения тренируют физическую устойчивость тела. И если делать их регулярно, они начинают „подтягивать“ и психологическую устойчивость — к любым внешним раздражителям, будь то природа или другие люди», — рассказала психолог.

Гладких уточнила, что невозможность контролировать природу вызывает тревогу. Но мы можем вернуть контроль над тем, что нам подвластно, например, своим распорядком дня или маленькими ритуалами: в плохом настроении выпить чашечку горячего шоколада.

«Осознанное переключение внимания на то, что вы можете контролировать, дает внутреннее успокоение. И тогда вы начинаете гораздо спокойнее реагировать на любые внешние „вторжения“ — будь то капризы погоды или действия других людей», — заключила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.