Внешняя бригада против травли: чем поможет агентство по борьбе с буллингом

Создание отдельного федеральное агентство по профилактике и противодействию буллингу оправдано, сообщила РИАМО психолог, ведущий специалист Московского социально-реабилитационного центра по работе с подростками Дарья Заливнова.

Ранее депутаты Госдумы выступили с идеей создания данного агентства в качестве единого координатора государственной политики и практических мер помощи.

«Школьный психолог — заложник ситуации: диагностика, отчеты, ЕГЭ, дети с ОВЗ. На профилактику времени нет, а если травля идет от учителя или школу просят „не выносить сор“ — он бессилен. Законы карают за последствия — драку, вред здоровью. Но не учат замечать травлю на ранних стадиях», — сказала Заливнова.

Она добавила, что такое агентство — это реальный функционал. Не «еще одна контора» с отчетами, а три главные вещи.

«Первое: независимые расследования. Внешняя бригада выезжает, когда школа замалчивает, и работает со всеми. Второе: работа с родителями. Обязательные программы для семей, где ребенок систематически травит других. Без изменения семьи подростка не изменить. Третье: рычаги влияния на школу. Если скрывают травлю — последствия. Агентство дает предписания: камеры в „слепых зонах“, расписание, обучение педагогов», — отметила специалист.

Заливнова резюмировала, что агентство обеспечит не тотальный контроль, а защиту детей там, где старые механизмы дают сбой.

