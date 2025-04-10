Внесены изменения в законодательство о контроле содержания домашних животных

Привлечение к административной ответственности за нарушение гражданами содержания питомцев осуществляется по статье 8.52 КоАП РФ. Изменения в региональные законы № 123/2021-ОЗ и № 230/2022-ОЗ позволят закрепить, что требования к гражданам по содержанию домашних животных на территории региона, включая обязательную регистрацию собак, не входят в предмет регионального госконтроля, а также установить, что контроль за содержанием домашних животных, в том числе за правилами выгула, будет осуществляться в порядке, установленном правительством Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить более эффективный контроль за соблюдением гражданами правил содержания и выгула домашних животных, прежде всего собак, а также устранить дублирования требований, установленных на федеральном уровне», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных.

В июле 2024 года контроль за правилами выгула был выведен из предмета регионального надзора за обращением с животными, что позволило привлекать к ответственности граждан в период действия моратория на проверки.

Согласно статистике по штрафам, с 2021 года было выписано 642 штрафа на сумму свыше 2 млн рублей, в том числе: за нарушение правил выгула — 418 штрафов на сумму 433,5 тыс. рублей и 224 штрафа на сумму более 1,5 млн рублей за покусы и причинение ущерба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.