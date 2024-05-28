«ВМУ» отметил День химика с жителями и гостями Воскресенска

Филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Воскресенск совместно с жителями и гостями города отметил День химика. Праздник в парке усадьбы Кривякино собрал свыше 15 тыс. человек, сообщила пресс-служба компании.

Для собравшихся на главной сцене выступали артисты — хореографические коллективы, джазовая группа «Колледж Бенд», жонглеры, фокусники и другие.

Площадку разделили на тематические зоны, отражающие миссию, слоган и ценности «Уралхима». С ними гости знакомились с помощью квеста, который включал фотозону, аттракционы, мастер-классы, научные эксперименты и викторину. Прошедшим все этапы квеста участникам вручали подарки.

Отдельные активности были организованы для детей: кукольный спектакль, мастер-класс по аквагриму, лепке из пластилина и по изготовлению экокормушки.

Все желающие такжемогли узнать о карьере в филиале «ВМУ» и пройти собеседование.

«Мы хотим, чтобы о наших корпоративных ценностях, слогане и миссии узнали как можно больше жителей и гостей Воскресенска. Потому мы организовали не только веселый, но и познавательный праздник. Полученная информация будет полезной для всех, кто в будущем решит прийти работать в „Уралхим“, — отметила заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала „ВМУ“ АО „ОХК „Уралхим“ Яна Агеева.