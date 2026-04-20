Вместе спустя 30 лет: девушка купила кассету из 90-х и разыскала всех героев видео

Россиянка нашла на барахолке кассету с записью из 90-х и разыскала ее владельца

Россиянка купила на барахолке старую кассету, а на ней оказалась личная запись из 1995-года. На видео компания молодых людей встречала Новый год. Девушка нашла всех героев и пригласила их на вечеринку.

Россиянка опубликовала кадры с пленки в соцсетях. На видео студенты собрались вместе, чтобы отметить 1995-й год. Они сидели за столом, веселились, играли на гитаре, танцевали. Купившая кассету девушка лично не знала никого из них. Но она решила собрать участников вечеринки вместе спустя 30 лет.

Она чудом нашла в соцсетях одного из студентов, который был на пленке. Он всего за 2 недели сумел найти остальных товарищей. С некоторыми их них мужчина не виделся много лет.

Девушка собрала всех участников вместе на новой вечеринке. Вместе они смотрели кадры с пленки и ностальгировали. Также она вернула кассету настоящему владельцу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.