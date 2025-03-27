Влияние семьи: как вовремя распознать зависимость у близкого человека

Зависимость затрагивает не только физиологические, но и психологические аспекты жизни человека. Часто на решение принимать алкоголь или наркотики влияет негативная семейная обстановка. Однако близкие могут, в том числе вовремя распознать зависимость и помочь ее побороть, рассказал РИАМО психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

Отношения в семье влияют на эмоциональное состояние человека. Если он часто участвует в конфликтах или становится их свидетелем, например, когда ругаются родители, то подросток может искать утешения в деструктивных привычках, таких как алкоголь или наркотики. Отсутствие поддержки тоже способствует развитию зависимости. Так ребенку может казаться, что родные его не понимают и не хотят слушать, мужу — что жена к нему охладела, а жене не хватает комплиментов и внимания.

«Кроме того, семейная обстановка может формировать убеждения и как следствие поведение, которые повышают риск развития зависимостей. Например, если ребенок растет в семье с алкоголиком, высока вероятность того, что он сам станет зависимым», — рассказал Вашкин.

Как распознать зависимость

Очень важно присматриваться друг к другу, чтобы вовремя заметить признаки зависимости и не упустить время.

Человек становится более замкнутым, агрессивным.

Он часто просит деньги без объяснения причин.

Он похудел и стал хуже выглядеть.

Отказывается от общения со старыми друзьями и семьёй.

«Члены семьи часто склонны к отрицанию проблемы до тех пор, пока она не станет очевидной. А вскоре становятся созависимыми, то есть отдают всю свою энергию, чтобы заботиться о близком, обычно в ущерб собственным интересам и благополучию. Но тем делают только хуже: они вживаются в роль спасателей или опекунов, а зависимый остается со своей проблемой и уже не видит смысла что-то менять», — объяснил нарколог.

Поэтому необходимо обсудить проблему, откровенно поговорить о своих наблюдениях, избежав обвинений и осуждений. И когда зависимый согласится, что пора возвращаться к прежней жизни, нужно вместе найти клинику, специалистов или группы поддержки. Причем родственникам тоже нужно обратиться к психотерапевту, чтобы сформировать здоровые отношения в семье, подчеркнул врач.

Как друзья влияют на зависимого человека

Друзья участвуют в формировании мировосприятия человека, поэтому в плохой компании выше риск негативного влияния. Например, если подросток попадает в окружение, где употребление наркотиков или алкоголя считается нормой, он видит к себе непривычное внимание. Корыстные цели он принимает за дружбу и поддержку, но такая иллюзия лишь способствует укоренению зависимости.

«Со временем зависимый начинает считать такие отношения важнее прежних связей со старыми знакомыми. Поэтому настоящим друзьям стоит проявить чуткость, обсудить проблему без критики. Чтобы сократить время, проведенное совместно с другими зависимыми, нужно как можно чаще приглашать на мероприятия, которые способны принести удовольствие без употребления веществ», — посоветовал специалист.

Он также отметил, даже если человек избегает общения, важно показать свое постоянное присутствие в его жизни. Скорее всего, он не примет помощь сразу, так как еще сам не осознал всей серьезности ситуации. Но когда он решит все изменить, то должен видеть, что кто-то рядом.

«Не будет лишним поделиться своими наблюдениями с родственниками зависимого и объединить усилия для борьбы с проблемой. Тем более близкие люди часто остаются в неведении, поскольку именно от них зависимые скрывают истинное положение дел», — подчеркнул Вашкин.

Социальные аспекты зависимости

Хотя зависимость развивается неосознанно, со временем человек утрачивает контроль над своей жизнью, а общество начинает воспринимать его как «неполноценного», то есть зависимого избегают на работе, реже приглашают на мероприятия. Он становится изгоем, что усугубляет его положение, так как потеря социальной поддержки и взаимодействия с окружающими может привести к депрессии и другим расстройствам. Изоляция усиливает чувство одиночества и безысходности. Получается замкнутый круг, из которого сложно выбраться самостоятельно.

Например, алкоголик рискует потерять работу из-за систематических прогулов или снижения продуктивности. Проблему он сильнее заливает спиртным, в результате может потерять жилье.

«Зависимым необходимы понимание и сострадание, которые они могут найти в группах поддержки и специализированных центрах. Также важна работа социальных работников и волонтеров, которые помогают человеку восстановить социальные связи и интегрироваться обратно в общество, в том числе найти новое жилье и работу», — рассказал эксперт.

Таким образом, общество должно выступать как единый механизм поддержки. Борьба с зависимостью — длительный процесс. Но совместными усилиями реально спасти зависимых, предотвратив более серьезные последствия.