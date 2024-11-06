Влияние научной фантастики на развитие обсудили на симпозиуме «Создавая будущее»

Как научная фантастика влияет на науку, умы, будущие поколения и мир обсудили на круглом столе «Научная фантастика как драйвер развития. Создание новых фантастических миров и массивов», который прошел в рамках Международного симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия». Дискуссию организовала Мастерская новых медиа.

Участники отметили, что фантастика вдохновляет как отдельные умы, так целые поколения или страны. Представитель ассоциации научной фантастики города Чэнду из Китая Яо Сюэ рассказала, что долгое время в Китае было глубоко влияние литературы Советского Союза. Большое количество научно-фантастических сюжетов популяризировало науку, доносило ее до молодежи, повышая уровень образованности. Даже инженеры брали идеи из научно-фантастических журналов.

Архитектор будущего, генеральный директор компании Cybertecture из Гонконга Джеймс Лоу перечислил, какие научно-фантастические фильмы и книги перевернули его мышление. Впоследствии его увлечение научной фантастикой отразилось на его футуристических проектах — он проектирует города, здания с замкнутой экосистемой и всем необходимым для жизни человека.

Вице-президент, директор управления исследований и инноваций ПАО «Сбербанк» Альберт Ефимов высказал мнение, что научная фантастика является не драйвером развития, а зеркалом общества, показывает, насколько страна заботится о развитии науки.

«Также маркером является интерес детей: если они читают фантастические книги, значит и с фантастикой, и со страной все хорошо. Главные функции научной фантастики: предупредить общество о возможных рисках и проблемах, помочь ученым отбросить „костыли“ эмпиризма и преодолеть страх перед будущим, помогает нам адаптироваться к нему», — поделился Альберт Ефимов.

Философ, футуролог, теоретик фантастики, научный руководитель Социософт.ТВ Сергей Переслегин подчеркнул, что драйвером развития является не сама научная-фантастика, а дети, которые её читают. По его мнению, правильный подход к фантастике — это научиться жить с чем-то новым. Он также дал некоторый прогноз на будущее — то, на что следует ориентироваться современникам при осмыслении будущего и создании контента о нем.

«Мир, который нас ждет, будет невероятно интересен. Второй момент, он будет очень сложен, и для того, чтобы в нем существовать, нам придётся снова стать сложными. Мы когда-то таковыми были, а потом из-за упрощения жизни, разделения труда, правил безопасности мы научились быть простыми. Нам придется снова научиться быть сложными. И третий момент, это будет мир, построенный на мышлении, как наш построен на информации и технике. А потому те, кто сможет мыслить, причём сомыслить с другими людьми и искусственным интеллектом, получит очень большое преимущество, поэтому мышление придётся развивать. Для тех, кто не сможет в этот мир вписаться, там будет страшно, потому что вам постоянно будут ставиться когнитивные задачи, и вам придется их решать не раз в жизни, на экзамене, а каждый день», — считает Сергей Переслегин.

О влиянии на детей говорил и президент ассоциации участников технологических кружков, лидер проекта «Национальная киберфизическая платформа „Берлога“ Алексей Федосеев. Он отмечает, что писатели и создатели видеоигр влияют на будущее детей, на новые поколения. По его мнению, фантасты должны создавать поле для самостоятельных действий представителей общества. Одним из вариантов такого воплощения являются платформы сотворчества, где люди вместе с фантастами будут частью этого пространства и смогут генерировать идеи для завтрашнего дня.

Итальянский писатель-фантаст Роберто Квалья отмечает, что современные творцы подвержены пессимистическим концепциям, и это стало тенденцией — катастрофы будущего отвлекают людей от катастроф настоящего, а антиутопии используют не как предупреждение, а как инструкции. Писатель уверен, что пора начинать работать в другом направлении:

«Я думаю, что сейчас пришло время попробовать сделать что-то революционное в научной фантастике, искать утопические модели идеального общества. Нам пора уже воображать позитивное будущее, потому что, когда пишешь что-то, оно претворяется в жизнь», — рассказал Роберто Квалья.