Власти заявили о стабильной наркоситуации в Астраханской области

В Астраханской области сохраняется стабильная наркоситуация, регион остается с минимальным уровнем напряженности, сообщает «Бриф24» .

По данным Государственного антинаркотического комитета, ситуация в регионе остается стабильной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства губернатора Игоря Бабушкина.

На заседании антинаркотической комиссии под председательством главы региона подвели предварительные итоги мониторинга. Руководитель регионального аппарата комиссии Ольга Каверина отметила, что проблема наркомании по-прежнему занимает последнее место среди социальных проблем.

«По результатам социсследования ГАК, проблема наркомании в регионе, как и год назад, на последнем, восьмом месте в списке актуальных социальных проблем», — отмечается в сообщении.

Участники заседания также обсудили результаты работы за 2025 год и определили задачи на текущий период. Отдельное внимание уделили профилактике наркопреступности среди несовершеннолетних.

