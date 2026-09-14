Власти Ступина обсудили с жителями Верзилова дороги и подготовку к зиме

Жители села Верзилово 11 сентября встретились с главой городского округа Ступино Сергеем Мужальских и представителями профильных служб, чтобы обсудить содержание домов, дорог, водоснабжение и подготовку к зиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная администрация прошла 11 сентября в школе села Верзилово микрорайона Новое Ступино. Встречу провел глава городского округа Ступино Сергей Мужальских. В ней участвовали заместители главы, депутаты, представители Ассоциации ветеранов СВО, территориальных отделов, управляющей компании и полиции.

Жители обсудили содержание многоквартирных домов и дворов, уборку подъездов и подвалов, состояние дорог и подготовку к зиме. Также речь шла о региональных дорогах, ведущих к Верзилову. Мужальских сообщил, что с учетом прошлого зимнего периода администрация уже провела работу с Мосавтодором. Предложение обустроить тротуары у школы рассмотрят для включения в план на следующий год.

К заместителю главы Максиму Жукову обратились восемь жителей. Они предложили перенести остановки ближе к домам, организовать остановочный пункт для СНТ «Лесной Край», включить улицу Преображенскую в контракт на содержание, отсыпать щебнем улицу Шаховскую и устранить аварийные ямы на грунтовых дорогах. Вопросы расширения моста через реку Каширку и обустройства пешеходной зоны направят в Мосавтодор.

С заместителем главы Сергеем Медведевым жители обсудили контейнерные площадки и качество воды. По размещению площадок планируют провести встречу с населением, а ресурсоснабжающая организация исследует воду по указанным адресам. Директор УК «ЭКОГРАД-НС» Владимир Москаленко сообщил, что все 59 многоквартирных домов получили паспорта готовности к отопительному периоду. Все обращения зафиксировали и передали профильным службам для проработки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.