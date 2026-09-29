Власти Рузского округа обсудили с семьями бойцов дороги и освещение

Семьи участников СВО 29 сентября встретились с представителями власти в поселке Колюбакино Рузского округа. Они обсудили ремонт дорог, уличное освещение и другие вопросы, сообщает пресс-служба администрации горокруга

Заместители главы Рузского муниципального округа, депутаты и социальные координаторы госфонда «Защитники Отечества» встретились с семьями военнослужащих в поселке Колюбакино. Жители подняли вопросы комфорта и безопасности.

Участники встречи обсудили ремонт дорог и уличное освещение в поселке. Проблемные участки включат в предварительный план ремонта дорог на 2027 год. Возможность включить отдельные улицы в программу «Светлый город» проработают дополнительно.

Жители также попросили установить детскую площадку в деревне Грибцово. Специалисты рассмотрят ее включение в план благоустройства на 2027 год. Установка площадки возможна при выделении дополнительного финансирования. Кроме того, на встрече обсудили здравоохранение, газификацию и ЖКХ.

«Все озвученные просьбы взяты в проработку, и мы обязательно вернемся с отчетами по каждому пункту», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

«Поддержка семей участников СВО — в центре внимания депутатского корпуса. Наша задача — избавить их от насущных проблем, и такие встречи будут проходить регулярно», — прокомментировал депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.