Власти предупредили москвичей о проблемах со связью 7–9 мая

В столице с 7 по 9 мая могут ограничить работу мобильного интернета. В том числе запланированы ограничения на проезд транспорта на некоторых участках, сообщается на сайте мэра Москвы.

Такое решение принято властями в связи с проведением мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В том числе в Москву приедут иностранные делегации на высоком и высшем уровнях.

Из-за этого в мегаполисе будут действовать ограничения на проезд транспорта и, возможно, на работу интернета. В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что надеются на понимание горожан.

«Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам», — добавили в пресс-службе.

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