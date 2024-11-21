Власти Подольска вручили награду фотографу-ветерану

Ее передала заместитель начальника управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации муниципалитета Евгения Блинова. Вторую медаль «За плодотворный труд» фотограф получил от городского Совета депутатов, ее передал народный избранник Максим Круглов.

Друзья называют Лычагина в шутку «Человек-объектив». Он с юности везде с фотоаппаратом, и на речных прогулках по реке Пахре, и на домашних праздниках, и даже в армии снимал солдат на партбилеты. Однако военная тематика стала важной частью его творчества.

Лычагина считают фотолетописцем увековечивания истории подвига Подольских курсантов. Каждый его снимок стал историческим фактом. Начало съëмок фильма «Ильинский рубеж» на подольской земле в августе 2018 года — особая веха в творчестве фотографа. Воссозданная атмосфера страшного первого года войны стала уникальной возможностью для автора передать характеры учащихся Подольских военных училищ через игру актёров.

Владимир Лычагин работает в разных жанрах: пейзаж, архитектура, репортаж, портретная съëмка. Вдохновение черпает на улицах Подольска:

«Здесь очень много живописных мест, исторических зданий, интересных фотогеничных людей. Наверное, нет такого уголка, который бы я еще не запечатлел и еще не раз сделаю это. Подольск меняется и хорошеет с каждым годом», — сказал Лычагин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.