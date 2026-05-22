Власти Петербурга расширили зеленые зоны до 8754 гектаров

В Петербурге приняли закон о расширении зеленых насаждений общего пользования: под защиту взяли еще 109 территорий, а их общая площадь выросла почти на 80 гектаров. К 2030 году озелененные пространства должны занять 30% территории города, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Документ внес губернатор, его одобрило правительство города. Теперь в перечне ЗНОП около 8 тысяч территорий общей площадью 8754 гектара. Председатель Законодательного собрания Александр Бельский заявил: «Город последовательно наращивает зеленый фонд. За последние годы количество ЗНОП выросло почти на 1,3 тысячи, а их общая площадь — более чем на тысячу гектаров. Сегодня под защитой закона находятся порядка 8 тысяч территорий».

В мае 2026 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании лесопаркового пояса вокруг Петербурга площадью 172 тысячи гектаров. На этих землях запрещено размещать опасные отходы и большинство промышленных объектов.

Эколог, директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов отметил: «Я двумя руками поддерживаю, потому что зеленые насаждения в городе обязательно необходимы. Это самый эффективный способ снижения уровня загрязнения воздуха…».

До 2030 года в городе создадут три новые особо охраняемые природные территории и более 20 экотроп. В 2025 году власти запустили «Зеленый бюджет» объемом 385 млрд рублей. В прошлом году ликвидировали 246 свалок, а для экологического надзора провели более 340 проверок с использованием беспилотников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.