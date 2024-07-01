Власти Петербурга ответили, будут ли сносить стадион «Петровский»

сегодня в 17:43

«Газпром» и администрация Санкт-Петербурга планируют реконструкцию стадиона «Петровский», построенного в 1924 году. Сносить здание власти не намерены, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на городской комитет по инвестициям.

Стадион не является объектом культурного наследия, но после проведенных работ сохранит культурно-спортивную направленность.

Соглашение о реконструкции стадиона подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) еще в 2023 году. Сторонами контракта выступят администрация Петербурга и ПАО «Газпром». Также заявлялось, что «Петровский» могут объединить с «Юбилейным».