Власти Северной столицы активно способствуют обучению русскому языку и литературе жителей Донбасса и Новороссии, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу губернатора Петербурга.

Совет по реализации государственной политики в сфере помощи русскому языку и языкам народов страны провел заседание 7 ноября. В мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин. Он обсудил меры, которые предпринимаются для содействия жителям Донбасса и Новороссии в изучении русского языка.

«Сейчас там активно строятся, модернизируются многие социально значимые объекты, в том числе учебные заведения», — отметил Путин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город активно поддерживает обучение языку и оказывает помощь педагогам в переходе на российские образовательные стандарты. Он также отметил, что город предоставил учебные материалы и книги Мариуполю и другим населенным пунктам Донбасса.

Кроме того, Северная столица занимается обменом опытом в области образования и сотрудничает с Мариуполем по утвержденному плану на 2024–2025 годы.

Губернатор напомнил о программе под названием «Петербургские каникулы», в рамках которой ежегодно более 2 тыс. детей из Донецкой Народной Республики имеют возможность отдохнуть в Санкт-Петербурге. В ходе этой программы юные гости посещают ключевые исторические и культурные места города, а также музеи.

«Петербург продолжит выполнять поручения президента по оказанию поддержки школам, учителям и школьникам», — заключил Беглов.