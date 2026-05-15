Власти Павлово-Посадского округа провели прием семей СВО

Временный исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов 13 мая провел личный прием участников СВО и их семей в общественной приемной «Единой России». Жители обратились с вопросами ЖКХ, соцнайма и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла 13 мая в Павловском Посаде. Сергей Балашов обсудил с жителями конкретные бытовые проблемы, которые требуют оперативного решения в отсутствие их близких, находящихся в зоне спецоперации.

Обращения касались начислений по квартплате, оформления квартиры по договору социального найма, ремонта дороги у реабилитационного центра для особенных детей и нехватки парковочных мест.

«Все эти, казалось бы, бытовые мелочи для родных бойцов — огромная головная боль, пока их защитник вдали от дома. Наша задача — помочь им. Разобрали каждый случай. Дал поручения. Будем решать», — отметил Сергей Владимирович.

В администрации подчеркнули, что личные приемы жителей в округе проходят регулярно. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте. Запись на приемы и выездные администрации ведется по телефону +7 (49643) 2-99-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.