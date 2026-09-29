Власти Павлово-Посадского округа назначили запуск отопления на 1 октября

Пробные топки в округе уже провели, система теплоснабжения готова к запуску. С 1 октября тепло начнут подавать поэтапно: сначала в детские сады, школы и учреждения здравоохранения, затем — в жилые дома. Обеспечить отоплением все многоквартирные дома планируют до 10 октября. Блочно-модульные котельные запустят до ноября. Они не заменят основные котельные, которые уже готовы к работе.

Для бесперебойной подачи тепла власти округа координируют работу с газовыми и энергетическими службами. Управляющим компаниям поручили сразу после запуска отопления удалить воздух из систем многоквартирных домов. В Электрогорске РСО «Электрогорск» начнет отопительный сезон 2 октября. С 00:00 30 сентября до 23:59 3 октября подачу горячей воды временно ограничат; ее восстановят одновременно с подачей отопления.

На этой неделе во Дворце спорта «Надежда» откроют новый сезон губернаторского проекта «Школьная лига». Жеребьевку среди школ округа уже провели, составы команд определили. Проект направлен на развитие детского спорта, командного духа и патриотическое воспитание.

На совещании управляющим компаниям и профильным службам также поручили усилить утреннюю уборку остановок. В округе продолжаются ямочный ремонт дорог и подготовка песко-соляной смеси к зиме. На фоне роста простудных заболеваний жителям напомнили о возможности сделать прививку в Павлово-Посадской больнице и вызвать врача на дом в выходные по номеру 122. При посещении лесов следует соблюдать осторожность: клещи остаются активными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.