Власти Новосибирска планируют обновить парки, скверы и дворовые территории

В Новосибирской области к 2030 году планируют привести в порядок 637 общественных пространств в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание уделяется обновлению городских зон отдыха и развитию инфраструктуры парков, скверов и дворов, передает «Царьград» .

Исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Евгений Назаров сообщил, что значительная часть финансирования направлена на благоустройство улиц, парков и дворовых территорий. Уже в 2025 году планируется обновить 134 объекта, из которых 113 — общественные пространства и 21 — дворовая территория. На сегодняшний день завершены работы на 104 площадках, включая 83 общественные зоны и 21 придомовую территорию.

В Новосибирске реализуются проекты реконструкции парка «Чемской берег» в Кировском районе, сквера на улице Демакова в Советском районе, сквера имени Юрия Бугакова в Октябрьском районе и площади у памятника Михаилу Глинке в Железнодорожном районе.

Кроме того, продолжается благоустройство общественной зоны по улице Набережная в городе Болотное и парковой территории по улице Щорса в Карасуке. В 2025 году стартовали еще три проекта-победителя федерального конкурса: обновление центральных площадей в Барабинске и Купино, а также зоны отдыха «Целина Парк» в Тогучине.

