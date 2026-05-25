Власти Мытищ обсудили электроснабжение и подготовку к зиме

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров 22 мая провел мониторинг отключений электроэнергии и обсудил подготовку к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделили обеспечению бесперебойного электроснабжения в период государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Впереди у наших выпускников важный жизненный этап — сдача государственной итоговой аттестации. Чтобы экзамены прошли спокойно, наша задача совместно с АО «Мособлэнерго» обеспечить бесперебойную работу электроснабжения», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Отдельно участники совещания обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. В этом году «Мособлэнерго» планирует реконструировать 12 подстанций в Погорелках, Терпигорьеве, на улице Академика Каргина, во 2-м Щелковском проезде и на Олимпийском проспекте.

Также предусмотрена прокладка более километра высоковольтных кабельных линий на улицах Колпакова и Абрамова, замена оборудования на подстанциях на Новомытищинском проспекте, улицах 1-я Крестьянская, Хлебозаводская, Мира и Олимпийский проспект, а также строительство шести трансформаторных подстанций. Реализация этих мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения и сократить количество аварийных отключений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.