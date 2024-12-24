Власти Москвы вручили государственные награды отличившимся горожанам

«От всей души поздравляю сегодняшних гостей и еще раз выражаю признательность за ваше служение Родине и людям, за талант и профессионализм. Будьте здоровы!» — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Ученики школы № 1574 Андрей Горбунов и Тимур Гуреев были удостоены медали «За спасение погибавших». Кадеты работали билетерами на главном входе в «Крокус Сити Холл» и в тот роковой вечер 22 марта спасли сотни людей, выводя их к запасному выходу из опасной зоны.

Также медалью Луки Крымского награжден заместитель главврача по медицинской части Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Александр Ивашкин.

За 50 лет безупречной работы на благо Москвы государственными наградами отмечены Замгендиректора НПО «Гелиймаш» Алексей Афанасьев, солистка Московского государственного театра оперетты Инара Гулиева и худрук театра «Ромэн» Николай Сергиенко.

Кроме того, отмечен наградой и один из ведущих отечественных скульпторов, профессор Георгий Франгулян, творения которого украшают города России и Европы. Скульптор прославился как создатель памятников Великому князю Сергею Александровичу и Великой княгине Елизавете Федоровне, Иосифу Бродскому, Араму Хачатуряну, Булату Окуджаве и другим выдающимся личностям.