Власти Москвы сообщили об открытии в сентябре новых корпусов МГТУ им Баумана

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты заканчивают работы по реализации одного из самых амбициозных проектов страны. Уже в сентябре для студентов свои двери откроют новые корпуса МГТУ имени Баумана.

В настоящее время на финальном этапе находятся строительные работы научно-исследовательского кластера ведущего вуза страны. Глава российской столицы совместно с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышевым осмотрели корпуса МГТУ имени Баумана.

«Бауманка — одна из ведущих инженерных школ нашей страны, которая обеспечивает технологическую независимость. По поручению президента мы строим новый кампус Бауманки. Основные работы практически завершены. Построено 170 тыс. „квадратов“ современных первоклассных зданий, сооружений, лабораторий, аудиторий, общежитий. И теперь задача за нашими коллегами — все это наполнить жизнью, найти оборудование, и в сентябре приступить уже к учебе и работе. Хотел поблагодарить коллег, которые активно работают с нами над этим проектом: помогают, сдают технические задания», — отметил Собянин.

По мнению Собянина, создание научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана в Москве — это один из самых больших и амбициозных проектов в этой сфере. Ежегодно из Бауманки выпускается порядка 5 тыс. специалистов, а за всю 200-летнюю историю существования образовательного учреждения, университет обучил порядка 250 тыс. инженеров и конструкторов.