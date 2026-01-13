Власти Москвы поздравили журналистов с Днем российской печати

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил журналистов и ветеранов столичной прессы с Днем российской печати, пожелав им успехов и выразив благодарность за их работу, сообщает газета «Известия» .

Собянин обратился к сотрудникам средств массовой информации и ветеранам журналистики по случаю Дня российской печати. В своем поздравлении мэр пожелал, чтобы 2026 год стал для представителей СМИ добрым, счастливым и принес много хороших новостей.

«Это праздник сильных, активных, любознательных и неравнодушных людей», — подчеркнул глава города.

Собянин отметил, что ежедневно московские СМИ публикуют свыше 10 тысяч новостей о жизни города, страны и мира. Он поблагодарил журналистов за высокий профессионализм, талант и оперативное освещение масштабных программ развития столицы.

«Вам доверяют миллионы читателей, зрителей, слушателей и пользователей сети интернет», — написал мэр Москвы.

