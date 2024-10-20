Власти Москвы поздравили дорожников с профессиональным праздником

Работники дорожного хозяйства 20 октября отмечают профессиональный праздник, мэр Москвы Сергей Собянин в личном Telegram-канале поблагодарил их за добросовестный вклад в развитие российской столицы и пожелал благополучия.

Собянин рассказал, что благодаря профессиональным сотрудникам дорожного хозяйства в Москве за последние годы построено порядка 1 400 километров магистралей. На каждом этапе строительства требуется постоянное внимание, которое объектам уделяют добросовестные сотрудники отрасли.

«Уборка и ремонт, разметка и установка ограждений, озеленение и освещение. Каждый день вы делаете огромный объем работы, чтобы дороги были комфортными и безопасными, чтобы москвичи в любую погоду могли передвигаться на личном и городском транспорте», — говорит в своем обращении к дорожникам Собянин.

Градоначальник поблагодарил дорожников за добросовестный труд, назвал их дорогими друзьями и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.