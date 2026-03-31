Власти Крыма заявили о запасе воды на полтора года

Председатель комитета Госсовета Крыма по экологии Светлана Шабельникова заявила, что текущих запасов воды полуострову хватит примерно на полтора года даже при отсутствии осадков, сообщает «Крым 24» .

На территории Крыма работают 23 водохранилища: 15 естественных и 8 наливных. Их общий объем составляет около 400 млн кубометров воды. Сейчас резервуары заполнены примерно на 210 млн кубометров.

Шабельникова отметила, что такой уровень является благоприятным и позволяет обеспечить стабильное водоснабжение региона в течение длительного времени.

«Это очень хороший показатель. Этой воды нам хватит практически на полтора года», — подчеркнула она.

