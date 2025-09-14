Власти Крыма пытаются оптимизировать поставки топлива на полуостров

В министерстве топлива и энергетики Республики Крым подтвердили наличие временных перебоев с поставками бензина на некоторые автозаправочные станции полуострова, сообщает РИА Новости .

«В настоящее время на некоторых автозаправочных станциях в республике Крым наблюдается дефицит светлых нефтепродуктов. Данная ситуация прежде всего связана с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что основные сложности возникли с доставкой топлива через Керченский пролив, что привело к росту розничных цен на бензин АИ-95 до 73-74 рублей за литр в конце сентября. При этом представители министерства подчеркивают, что дизельное топливо остается в свободном доступе, а ситуация находится на ежедневном контроле. Крупнейшие нефтетрейдеры полуострова — компании ATAN и ТЭС — предпринимают меры для нормализации поставок.

Глава Республики Сергей Аксенов ранее указывал, что устойчивое решение топливной проблемы возможно после интеграции крымского рынка в вертикально интегрированные структуры нефтяных компаний.