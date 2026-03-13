Власти Ямала упростят выдачу разрешений таксистам

сегодня в 11:29

На Ямале хотят упростить получение разрешений на перевозки в такси

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа предложили выдавать разрешения на работу в такси по месту пребывания самозанятых водителей. Поправки к региональному закону опубликованы на сайте правительства, сообщает «Север-Пресс» .

Законопроект предлагает дополнить статью 6 окружного закона № 44-ЗАО нормой о выдаче разрешений физическим лицам, чье место пребывания или жительства находится на территории округа. Сейчас оформить документ можно только по месту постоянной регистрации.

В службе по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ЯНАО пояснили, что изменения устранят административный барьер для самозанятых водителей.

«Устранение административного барьера, связанного с получением разрешения исключительно по месту постоянного жительства самозанятого, будет способствовать целям удовлетворения пассажирского спроса на услуги такси», — прокомментировали в ведомстве.

По оценке властей, новые правила помогут сбалансировать рынок труда и сократить число нелегальных перевозчиков. Поправки планируют внести в статьи 5 и 6 закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

Ранее в округе ввели региональную квоту для самозанятых таксистов, чьи автомобили не соответствуют требованиям по уровню локализации. Использовать такие машины разрешено до 1 января 2033 года.

