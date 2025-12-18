Власти Читы омолодили историю города, изменив дату основания на 34 года

В Чите скорректировали год основания, «омолодив» историю города на три с лишним десятилетия. В городской думе Читы сообщили, что теперь датой основания города официально считается не 1653 год, а 1687-й, сообщает ТАСС .

Новая дата основания Читы уже внесена в городской устав. Как отметил председатель Думы Читы Евгений Ярилов, профильный комитет совместно с городской администрацией тщательно изучил этот вопрос. Несмотря на устоявшееся мнение о том, что город возник в 1653 году с приходом казаков Петра Бекетова в Забайкалье, исторические исследования 2024 года обнаружили в архивах документ, указывающий на 1687 год как год основания Читы.

Историк и краевед Ирина Куренная пояснила, что новые исследования показали, что в 1653 году казаки не достигли места, где в настоящее время находится Чита, а в следующем году проплыли мимо. Зимовье, построенное в 1653 году на берегу Ингоды, располагалось на расстоянии 30-40 км от современного центра города и просуществовало всего полгода.

Согласно уточненным сведениям, в 1687 году нерчинский воевода Иван Власов направил трех казаков для возведения нескольких домов в устье реки Читы, в месте ее впадения в Ингоду. Тогда было основано Читинское плотбище, и появились первые строения. Этот факт, как утверждается, положил конец многолетним дискуссиям о дате основания города. В итоге Чита получила статус города и областного центра лишь в 1851 году.

