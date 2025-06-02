Власти Чехова обсудили завершение отопительного сезона и подготовку к зиме

В ходе расширенного оперативного совещания под руководством первого заместителя главы муниципалитета Дениса Разуваева подвели итоги отопительного сезона 2024-2025 и обсудили планы подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Согласно постановлению главы округа Чехов Михаила Собакина 16 мая на территории муниципалитета завершился отопительный сезон, котельные перешли на летний режим, начались восстановительные работы на инженерных сетях.

В настоящее время планово-предупредительный ремонт завершен на 7 котельных, на 4 продолжается в активном режиме.

В подготовке к отопительному периоду предусмотрены: техническое обслуживание котельных и тепловых пунктов, гидравлические испытания и очистка сетей, замена теплоизоляции, обучение персонала, внедрение систем мониторинга и автоматизации, создание аварийных запасов, информационные кампании для жителей, аудит документации и согласование с контролирующими органами.

«В этом году в муниципальную собственность приняты инженерные коммуникации в военном городке Чехов-4 от ЖКУ Минобороны РФ и стационарное учреждение социального обслуживания Добрый дом «Чеховский» в поселке Песеченка, что поможет нам обеспечить более качественное и своевременное проведение всех необходимых работ, повышая надежность и безопасность теплоснабжения в муниципальном округе», — отметил Денис Разуваев.

В 2025 году в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в отрасли обращения с отходами» на территории муниципального округа планируется проведение работ на 3 котельных. Реконструкция коснется котельной № 4 на улице Гагарина, где недавно был установлен новый котел; котельной № 27 в поселке Новый Быт, где уже ведутся демонтажные работы; а также капитального ремонта котельной № 5 в поселке Мещерское, где в ближайшее время будет закуплено и модернизировано устаревшее оборудование.

Параллельно составлен подробный план мероприятий на 2026–2027 годы по реконструкции и капитальному ремонту котельных и тепловых сетей. Работы с опережением графика уже начались на 12 объектах.

Также в этом году будет выполнен капитальный ремонт 6 участков тепловых сетей:

От котельной № 1 по ул. Полиграфистов.

От котельной № 4 — в районе домов № 110-112 по ул. Гагарина.

По ул. Гагарина — участок от дома № 62 до дома № 60.

От котельной № 23 в д. Крюково.

От ЦТП-6 — участок между ул. Чехова и Вишневым бульваром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.