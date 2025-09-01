Владислав Романцов временно возглавил ФБК* для передачи поста Дарье Навальной
Владислав Романцов был назначен временным директором фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* для последующей передачи полномочий дочери Алексея Навального** Дарье, сообщает RT.
Источник RT, близкий к семье Навальных, сообщил, что назначение Владислава Романцова директором ФБК* носит временный и формальный характер. По его словам, основная задача Романцова — сохранить должность руководителя до момента, когда ее сможет занять Дарья Навальная.
Собеседник отметил, что Романцов, ранее работавший в IT-сфере, не обладает необходимым управленческим опытом и авторитетом для политической организации. В коллективе его описывают как исполнителя, не способного реально руководить.
«Это номинальное техническое назначение. Он временная пешка», — пояснил источник.
Он добавил, что выбор пал на Романцова из-за его личной преданности семье Навальных.
Юрист Виталий Серуканов, знакомый с Романцовым, согласился с этой оценкой.
«Во время кампании в 2018 году он настраивал роутеры. То есть ни о каком управленческом таланте говорить невозможно», — рассказал Серуканов.
Ранее RT сообщал, что предыдущий директор ФБК Иван Жданов** был отстранен и отправлен в административный отпуск из-за обвинений в хищении средств, выделенных на концерт памяти Алексея Навального.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению министерства юстиции РФ. Организация и ее аффилированные структуры признаны экстремистскими, их деятельность запрещена по решению Мосгорсуда
** Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России.