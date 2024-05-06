сегодня в 14:00

Владислав Мурашов возглавит министерство по содержанию территорий в Подмосковье

Владислав Мурашов в должности зампредседателя правительства Подмосковья-министра возглавит министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы адаптируем министерство ГУСТ под очень важное направление работы — все, что связано с чистотой, содержанием, администрированием мусора, твердых бытовых отходов», — заявил Воробьев на оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами округов.

Он подчеркнул, что главы муниципалитетов и управляющие компании уделяют этому большое внимание. Также данные вопросы регулярно рассматриваются в Центре управления регионом (ЦУР).

Глава региона добавил, что команда министерства будет усилена и адаптирована под новые задачи.

С апреля 2022 года Мурашов занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.