Владислав Мурашов провел личный прием граждан в Подмосковье

В ходе ежемесячного личного приема граждан заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов совместно с курирующими заместителями министра взял на контроль более 30 вопросов от 26 заявителей, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Сегодня был рассмотрен широкий пул обращений, в том числе, касающийся полномочий смежных ведомств. В ходе приема с коллегами проанализировали вопросы о перерасчете оплаты за некачественное водоснабжение, о признании дома аварийным и содержании системы водоотведения в подвале МКД. Также нашим отделам уже даны поручения по вопросам начислений оплаты за обслуживание газового оборудования, ремонта кровли МКД и выполнения своего функционала управляющими организациями. Проактивно, до приема, уже решено 17 вопросов», — рассказал Владислав Мурашов.

Представители управляющих организаций и территориальных отделов, заместители глав администраций, а также отраслевые специалисты других министерств региона были приглашены для предоставления комплексных исчерпывающих ответов заявителям. Рассмотрены обращения граждан из 20 городских округов, среди которых Котельники, Мытищи, Химки и Шатура, а также Подольск, Фрязино, Коломна, Сергиево-Посадский, Одинцовский и Ленинский округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.