Владислав Мурашов поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов поздравил жителей региона с Днем народного единства. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Он отметил, что Россия — великая держава, страна с богатой историей, вековыми духовными и культурными традициями. Этот день ежегодно напоминает об одной из великих побед в ее истории, которая объединила вместе весь многонациональный народ.

Благодаря сплоченности, самоотверженности и чувству любви к Родине на протяжении всей истории России удавалось снова и снова достигать побед и самых амбициозных целей.

«Единение должно быть во всем: в общих целях, приоритетах и в работе. Для нашей команды это особенно важно — сотрудники Министерства, управляющие компании, коммунальные службы и предприятия, чья деятельность связана с вывозом и переработкой отходов, должны работать в одном направлении ради благополучия жителей. Уже сегодня мы видим первые результаты совместного труда. Как и много веков назад, сегодня наш народ снова противостоит серьезным вызовам. Желаем каждому жителю нашей необъятной Родины не забывать подвиги наших предков и продолжать двигаться только вперед. С праздником, россияне!» — поздравил Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.