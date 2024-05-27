Владислав Мурашов назначен главой ГУСТ Подмосковья

«Подмосковье — наш дом. Общая задача содержать его в чистоте и порядке. Работаем над оптимизацией всех процессов, начиная с уборки контейнерных площадок и контроля выполнения жилищно-коммунальных задач управляющими компаниями со стороны инспекторского состава, заканчивая блоком обращения с твердыми бытовыми отходами. На повестке много работы. Одной из ключевых задач является подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Цели и планы поставлены, работаем в уверенном темпе», — отметил Владислав Мурашов.

Ключевыми задачами министерства являются вопросы, связанные с чистотой и содержанием общественных и придомовых территорий, многоквартирных домов, а также уборка мусора.

Еще больше информации о деятельности ГУСТ Подмосковья находится на официальном сайте ведомства и в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.