Владимирская икона Божьей Матери пополнила полки подмосковного музея КПО

В Музей находок «Культурный слой» на комплекс по переработке отходов «Восток» накануне Дня России поступила знаковая находка — икона Владимирской Богородицы. Она в многовековой истории нашей страны не раз оберегала Россию от врагов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

У музея два филиала: на КПО «Восток» в Егорьевске и на КПО «Нева» в Солнечногорске. В первом уже несколько сотен предметов, во втором несколько десятков, но экспозиция постоянно прирастает новыми находками.

Есть уникальные экспонаты — раритетная техника, армейская экипировка, украшения и аксессуары. И вот теперь экспозиция дополнена знаковым экспонатом — Владимирской иконой Божьей Матери.

Помимо исторической значимости образа нужно отметить и то, что Владимирская икона является одним из самых впечатляющих изображений Богородицы в искусстве. Она относится к типу икон, получивших на Руси название «Умиление».

Посмотреть все экспонаты музея находок «Культурный слой» жители могут и на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.