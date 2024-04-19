Владимир Вшивцев принял участие во Всероссийском субботнике в Шаховской

18 апреля в рамках партийного проекта «Историческая память» в селе Середа состоялся Всероссийский субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

К акции присоединились депутат Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев, секретарь местного отделения «Единой России» Елена Шишелина, председатель Совета депутатов Александр Голованов, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Андрей Семенов и сторонники партии.

Совместными усилиями участники субботника привели в порядок территорию вокруг мемориала «Погибшим землякам в период Великой Отечественной войны», убрали прошлогоднюю листву и мусор с газонов, провели влажную и сухую очистку памятника, чтобы жителям и гостям округа было комфортно и приятно посещать такое исторически значимое место.

«Это не просто уборка, а акт настоящей заботы о сохранении исторической памяти. Меньше месяца остается до Дня Победы, нужно успеть привести в порядок все памятные места, посвященные героям-землякам», — сказал Владимир Вшивцев.

Всего в Московской области 3076 мемориалов, обелисков и памятных мест. Ежегодно волонтёры «Единой России» посещают объекты, проверяют их состояние, приводят в порядок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», – сказал Воробьев.