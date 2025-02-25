Владимир Вшивцев представил отчет коллективу Гимназии № 1 в Рузском округе

Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев провел встречу с коллективом Гимназии № 1 города Рузы и представил отчет о своей деятельности за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Владимир Вшивцев подробно осветил ключевые направления своей работы: законодательные инициативы, участие в решении вопросов социально-экономического развития округа, взаимодействие с органами местного самоуправления и работа с обращениями граждан.

По словам депутата, одним из главных направлений в работе является помощь участникам СВО, их семьям.

«Все усилия направлены на сплочение вокруг президента и поддержку военнослужащих и их родных. За депутатами закреплено порядка 20 тысяч семей. В 2024 году партийцами в новые регионы и на фронт было отправлено более 4 тысяч тонн помощи, а с начала специальной военной операции — более 13,5 тысяч тонн», — подчеркнул депутат.

Также внимание было уделено вопросам образования и поддержки молодых специалистов.

«С начала этого года в регионе будет проиндексирована заработная плата всем педагогам, а молодым учителям и педагогам дополнительного образования повысят оклады на 20%, молодым воспитателям — на 26%», — отметил Владимир Вшивцев.

Кроме этого, парламентарий рассказал о реализации наказов жителей округа, включенных в народную программу партии «Единая Россия», а также о проектах инициативного бюджетирования.

«Одним из таких наказов, который мы выполнили, стала реконструкция единственного в Рузе футбольного поля на стадионе „Урожай“. Мы продолжаем встречаться с жителями и собирать их пожелания, исходя из потребностей. По просьбе жителей деревни Лызлово в рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования в населенном пункте была обустроена спортивная площадка с тренажерами», — рассказал депутат.

В завершение встречи депутат поблагодарил коллектив гимназии за плодотворную работу и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии системы образования в Рузском муниципальном округе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.