Владимир Вшивцев отчитался перед шаховчанами о проделанной работе в 2024 году

Депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев в рамках отчетной кампании встречается с жителями и трудовыми коллективами округа. Парламентарий провел встречу с сотрудниками детского оздоровительного комплекса «Старт», в ходе которой представил результаты своей деятельности за 2024 год, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Владимир Вшивцев подробно остановился на ключевых моментах своей работы, уделив особое внимание поддержке ветеранов и участников специальной военной операции. Он рассказал о федеральных законах, направленных на улучшение социальной защиты военнослужащих и их семей, а также о региональных мерах поддержки, реализуемых в Московской области. Среди них — расширенный доступ к медицинской помощи, льготы на проезд, предоставление жилья и земельных участков, помощь в трудоустройстве и профессиональной переподготовке.

«В округе за мной закреплено 10 семей бойцов. Работа по решению вопросов идет на регулярной основе», — сказал депутат.

Он также выразил глубокую благодарность сотрудникам учреждения за активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи военнослужащим, отметив важность этой инициативы в поддержке наших защитников.

Значительная часть встречи была посвящена деятельности комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы. Парламентарий подробно рассказал о принятых в 2024 году законах, имеющих непосредственное влияние на жизнь жителей региона.

Владимир Вшивцев также отчитался об исполнении народной программы партии «Единая Россия». Он подробно рассказал о реализованных в округе проектах: строительстве трех новых фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечивающих доступность медицинской помощи в отдаленных территориях; капитальном ремонте Шаховской школы № 1, создающей комфортные условия для обучения детей; благоустройстве зоны отдыха у плотины, создающей новые места для досуга жителей.

Помимо этого, были упомянуты и другие значительные достижения, такие как улучшение дорожной инфраструктуры, ремонт МКД, поддержка местных инициатив и многое другое.

В округе при участии депутата прошло 120 мероприятий различной направленности. За отчетный период Владимир Вшивцев провел 10 личных приемов граждан, оказал материальную помощь на общую сумму 600 тысяч рублей.

В рамках инициативного бюджетирования был осуществлен ряд важных проектов, в том числе закупка компьютерной техники для Муриковской средней школы на сумму более 1200 тысяч рублей, что значительно улучшило материально-техническую базу учреждения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.