Владимир Волков проверил ход строительства школы № 7 городского округа Люберцы

«В настоящее время производится обустройство фасада. Количество рабочих на объекте подрядчик увеличил — это видно по объёму выполненных работ. Активно ведется укладка напольного покрытия, отделка стен. В ближайшее время начнётся монтаж оборудования для пищеблока. Настаиваем на том, чтобы строители привлекали дополнительные силы — школа очень важна для округа, и стоит задача запустить её уже 1 сентября текущего года», — отметил Владимир Волков.

Воспитательно-образовательный комплекс, который состоит из школы на 1100 мест и детского сада на 100 мест, возводится в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

В школе разместят учебные классы, актовый и спортивные залы, библиотеку, столовую с пищеблоком полного цикла, медицинский кабинет и административные помещения.

В детском саду предусмотрены групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, медицинский блок, залы для музыкальных и физкультурных занятий, пищеблок. Также в комплексе предусмотрены помещения для занятий в кружках и секциях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.