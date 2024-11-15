Владимир Волков принял участие в открытии проекта «МедиаЦех 4К» в Люберцах

«Это мастерская будущих трендов и кузница профессиональных кадров. Молодёжь округа — это крепкая команда единомышленников, людей увлечённых и неравнодушных. И их созидательная энергия находит своё воплощение в том числе и в таких ярких и нужных проектах. Участниками первого потока „МедиаЦех 4К“ стали 45 юношей и девушек из образовательных учреждений округа», — отметил Волков.

Он пояснил, что на протяжении полутора месяцев ребят ждёт насыщенная программа по четырем направлениям обучения в сфере медиа от профессионалов: лаборатория сценаристов-режиссеров, театральная лаборатория, техногуру, SMMLAB, а также креативные фотосессии и экскурсии. Замыкающим мероприятием станет медиавыпускной первого потока с презентацией работ цеха.

«Желаю новых интересных проектов и самореализации», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.