Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принял участие в экологическом фестивале «Люберецкий экобум», который состоялся в Центральном парке культуры и отдыха. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Добрая традиция — ежегодный экологический фестиваль „Люберецкий экобум“ прошел в Центральном парке. Вместе с нашими юными жителями сдали на переработку макулатуру и старую технику, а также приняли участие в тематических мастер-классах», — отметил Волков.

Глава Люберец уточнил, что экомарафон прошел в рамках программы «Школа утилизации: электроника» фонда рационального природопользования.

«На фестивале собрали почти восемь тонн макулатуры и три тонны электроники — это хорошие цифры, за которыми стоят неравнодушие и забота об экологии Люберец. Спасибо!» — подытожил Владимир Волков.

Экологические акции проходят в городском округе Люберцы регулярно — весной и осенью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.