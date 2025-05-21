Владимир Волков при объезде Люберец поручил оперативно устранить замечания

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с заместителями проверил текущее содержание поселка ВУГИ и дал поручения максимально оперативно устранить все выявленные замечания, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«С коллегами проверили текущее содержание посёлка ВУГИ. Есть замечания по состоянию дорожной сети, подземного перехода — поставлена задача в кратчайшие сроки всё устранить. В начале апреля в посёлке открылся новый детсад на 200 мест, тогда обратили внимание подрядчика на благоустройство прилегающей территории. Тротуар восстановлен, также вернули на место бетонные блоки, которые не позволяют автомобилям ездить по пешеходной зоне. Конечно же, необходимо восстановить и газон», — отметил Владимир Волков.

Глава Люберец уточнил, что вопрос восстановления газона взят на контроль.

Владимир Волков также проверил ход капитального ремонта корпуса школы № 28 в поселке Красково. На объекте активно ведутся работы по утеплению фасада, монтажу инженерных систем, ремонту кровли и предчистовой отделке. Строители приступили к штукатурке стен кабинетов. Подрядчик идёт в графике, открыть обновлённую школу планируется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.