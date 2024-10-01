Владимир Волков поздравил жителей старшего поколения Люберец с Днем пожилых людей

Специально для них в Люберецком ДК подготовили праздничный концерт, на котором выступили местные коллективы.

«1 октября отмечается один из самых добрых праздников — международный День пожилых людей. По инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2019 года во всех городах Подмосковья работают клубы „Активного долголетия“ для нашего старшего поколения. В Люберцах к губернаторскому проекту присоединились уже более 13 тысяч люберчан. Дорогие наши, для нас вы всегда были и остаетесь самыми мудрыми учителями и наставниками. Спасибо, что всем сердцем болеете за будущее Люберец и принимаете самое активное участие во всех позитивных переменах. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и только отличного настроения», — сказал Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.