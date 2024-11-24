Владимир Волков поздравил матерей Люберец с праздником

«Сегодня мы отмечаем один их самых добрых праздников — День матери. Мама — это самый близкий и родной человек в жизни каждого. Только вы, дорогие наши, знаете, каких трудов и сил стоит создать и сохранить семейный очаг, воспитать детей, чтобы они выросли добрыми, целеустремленными и хорошими людьми», — отметил Волков.

Особые слова поздравлений он адресовал матерям бойцов СВО.

«Сколько переживаний и тревог сейчас у вас на сердце — одним вам известно. Но знайте, что мы всегда рядом — и дело даже не в мелких бытовых вопросах. Иногда достаточно просто знать, что тебе готовы подставить плечо и оказать поддержку. Дорогие наши мамы! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! Будьте счастливы», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андерей Воробьев наградил многодетные семьи Подмосковья и поздравил их с Днем матери.

«В Подмосковье — 112,5 тысяч многодетных семей. Двенадцать лет назад было в четыре с лишним раза меньше. 2024-й, как известно, президент объявил Годом семьи, и мы понимаем важность этого события. Со своей стороны стараемся сделать все, чтобы в последующие годы у нас становилось больше многодетных семей. А для этого на муниципальном, региональном и федеральном уровнях необходимо оказывать внимание, поддержку, заботу. Тема демографии — очень важна для любой страны. Присутствующие здесь семьи являются примером для многих не только в Подмосковье, но и во всей России. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы есть и несете в мир то великолепие, которое вас окружает — дети, радость, счастье. Мне очень хочется пожелать всем многодетным семьям, чтобы и их дети тоже были многодетными», — сказал Воробьев.