Владимир Волков поздравил коллектив «Люберецкой теплосети» с 55-летием

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков во вторник поздравил коллектив «Люберецкой теплосети» с 55-летием, вручил лучшим сотрудникам грамоты и благодарственные письма. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Люберецкая теплосеть» празднует 55-летие. Предприятие, основанное в 1969 году, прошло непростой путь развития, преодолело несколько кризисов, но смогло сохранить свой профессиональный коллектив и желание работать на благо жителей. Именно благодаря этим людям в дома люберчан приходят тепло и горячая вода, обеспечивается бесперебойная подача ресурсов», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что об успешности и стабильности предприятия говорит то, что работу на нём выбирают сразу несколько поколений семьи.

«Мы гордимся трудовыми династиями „Люберецкой теплосети“. Спасибо, что своим примером повышаете престиж профессии. Желаю всем работникам предприятия и их близким крепкого здоровья, благополучия, а „Люберецкой теплосети“ — процветания», — добавил Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.