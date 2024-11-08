Глава Люберец ответил на вопросы жителей во время выездной встречи

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков ответил на вопросы жителей во время встречи в формате выездной администрации в школе № 52 в Малаховке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Основной вопрос, который волновал жителей — капитальный ремонт многоквартирных домов. Подрядчик регионального Фонда капремонта „ВАТАГА“ не обеспечил временное укрытие от осадков ремонтируемую кровлю, в результате чего, ряд квартир залило. Представитель организации ответил на вопросы люберчан, а также подробно разъяснил порядок получения собственниками компенсаций за причинённый ущерб», — отметил Волков.

Он добавил, что жителей волновали и вопросы содержания многоквартирных домов, работы управляющих компаний, дальнейшего развития территории.

График встреч главы городского округа, место их проведения и время можно узнать на официальном сайте администрации: люберцы.рф.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.