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Владимир Волков ответил на вопросы жителей Люберец на выездной администрации

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков ответил на вопросы жителей во время встречи в формате выездной администрации, которая состоялась во втором корпусе школы № 8 в поселке Томилино. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На встрече присутствовали представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО, проектировщик строительства дублера Егорьевского шоссе и депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

«Основной вопрос, который волнует жителей — строительство дублера Егорьевского шоссе (МЕТК). Безусловно, он непростой, волнует многих, поэтому и встреча прошла напряжённой обстановке. Строительство дублёра Егорьевского шоссе протяженностью 36 км будет вестись в рамках концессионного соглашения, работы начнутся в декабре текущего года», — отметил Волков.

Он пояснил, что новая трасса будет начинаться от Люберец, пройдет севернее шоссе и выйдет к ЦКАД, позволит вывести транзитный поток, в том числе и грузового транспорта, за пределы города. Дублёр значительно улучшит транспортную доступность для более 2 млн жителей Подмосковья.

«Замечания и предложения жителей зафиксированы, будут учтены проектировщиками. Особое внимание уделят компенсационным высадкам деревьев и кустарников. Обо всех этапах реализации проекта продолжим информировать. Благодарю жителей за продуктивную встречу», — добавил Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.